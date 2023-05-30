Аргументы недели

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ВСУ утром во вторник выпустили по Донецку двадцать ракет из РСЗО

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ утром во вторник, 30 мая, обстреляли Донецк из РСЗО.

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