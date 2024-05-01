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У Свечникова гол, 6 бросков и 4 хита в 5-м матче с «Айлендерс». Он набрал 1+4 в этом плей-офф

За 13:46 (0:11 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве) матча 1-го раунда Кубка Стэнли у форварда «Каролины» 6 бросков в створ ворот, 4 хита, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».

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