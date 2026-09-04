СВО отчасти зафиксировала, отчасти спровоцировала полномасштабные геополитические сдвиги. Один из них – смещение центра принятия глобальных решений с коллективного Запада на Восток и Глобальный Юг.
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взаимопонимание есть у крупных стран, "мелкие" что-то "куют" для себя втихаря...
Чем меньше будем болтать и сотрясать воздух угрозами, тем ближе к победе. Р. Ищенко правильно говорит, что Украину надо уничтожить в кротчайшее время, иначе умоемся кровью и будем стоять на грани поражения.