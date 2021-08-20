Омар Хайям. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало

Один из самых цитируемых и любимых мудрецов - Омар Хайям. Философ и поэт, математик и врач, учитель и духовник султана Омар Хайям прославился при жизни, прежде всего, как ученый, сделавший немало открытий в области алгебры, астрономии и астрологии.