Путин и главы зарубежных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных делегаций, прибывшие в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
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