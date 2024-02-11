РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Дипломат Шейна: Трамп перешел границы, когда заявил о поощрении РФ к атаке на НАТО

Дипломат Шейна: Трамп перешел границы, когда заявил о поощрении РФ к атаке на НАТО

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна, выступил на портале Onet и сообщил, экс-президент США Дональда Трампа перешагнул грань заявлением, что бесплатно не пошевелил бы пальцем, чтобы спасти Североатлантический альянс от нападения России.

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