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Нижегородская правда

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Нижегородский психиатр Афанасьева рассказала, как сохранить психику здоровой

Нижегородский психиатр Афанасьева рассказала, как сохранить психику здоровой

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, психическими расстройствами и расстройствами поведения страдают 1% населения нашей страны.

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