Нижегородский психиатр Афанасьева рассказала, как сохранить психику здоровой

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, психическими расстройствами и расстройствами поведения страдают 1% населения нашей страны.
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