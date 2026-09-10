«Нельзя» есть, а «льзя»? Слово, которое вы знали, но боялись произнести

Бывало такое: вы говорите «нельзя», а в голове проносится шальная мысль — если есть «нельзя», то должно быть и слово «льзя»? Звучит как детский каламбур, игра в антонимы.
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Вот и осьмица прошла и неделя подошла. А.С. Пушкин
Вообще то неделя почему то назывался девятый день