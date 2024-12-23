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74-летний мужчина увел жену у соседа и поплатился за это

74-летний мужчина увел жену у соседа и поплатился за это

В провинции Кхонкэн, Таиланд, 54-летний мужчина напал на пожилого соседа, который увел у него жену. Об этом сообщает The Thaiger.

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Вадим Кузнецов
Так и вспоминается бессмертное, из творчества Майка Науменко Кто пришел ко мне утром и разбудил меня? – Растафара. Кто съел весь мой завтрак, не сказав мне спасибо? – Натти Дреда. Кто выпил все пиво, что было в моем доме? – Растафара. Кто обкурил сенсимильей всю мою квартиру? – Натти Дреда. Кто заставил меня слушать Боба Марли целый день? – Растафара. Кто ушел через неделю и увел мою жену? – Натти Дреда. Кто вернулся через месяц и привел ее обратно?
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