74-летний мужчина увел жену у соседа и поплатился за это

Вадим Кузнецов

Так и вспоминается бессмертное, из творчества Майка Науменко Кто пришел ко мне утром и разбудил меня? – Растафара. Кто съел весь мой завтрак, не сказав мне спасибо? – Натти Дреда. Кто выпил все пиво, что было в моем доме? – Растафара. Кто обкурил сенсимильей всю мою квартиру? – Натти Дреда. Кто заставил меня слушать Боба Марли целый день? – Растафара. Кто ушел через неделю и увел мою жену? – Натти Дреда. Кто вернулся через месяц и привел ее обратно?