На западе столицы в жилом доме на Можайском шоссе проходит капитальный ремонт

В 2026 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда, проходят работы по обновлению жилого дома, расположенного по адресу шоссе Можайское, дом 21.
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