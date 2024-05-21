Самый тихий и самый мощный Civic за всю историю, если не считать Civic Type-R. Представлен Honda Civic 2025, у него совершенно новая силовая установка

Honda официально представила Civic 2025. Автомобиль получил слегка обновленное «лицо» (радиаторная решетка стала крупнее, несколько видоизменился передний бампер, задняя оптика теперь затемненная), но главное новшество – под капотом.
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