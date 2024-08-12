Хватит пить! Или почему перестали продавать алкоголь в Думе

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Давно пора это было сделать! Мало того, вход в госду..у надо организовать через алкотестер. Раз уж сами "чЛены" этой странной "организации" не выкидывают из своих рядов откровенный балласт, пора ограничить ему доступ к кнопкам для голосования. А отсутствие на рабочем месте - засчитывать как прогул, с соответственным лишением некоторой части зарплаты. Ибо там есть такие "чЛены", что городят откровенный трэш. Взять хотя бы последние излияния некоего гурулева про мобилизацию. Такое и в трезвом виде сложно придумать, а "чЛен" госду..ы на весь мир лопочет всякую хрень. Этого странного енерала (да и его другана - соболева, тоже) давно пора на передовую отправить, да только не позавидуешь его потенциальным подчиненным.