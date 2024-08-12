Страна и люди
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Страна и люди

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Хватит пить! Или почему перестали продавать алкоголь в Думе

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Давно пора это было сделать! Мало того, вход в госду..у надо организовать через алкотестер. Раз уж сами &quot;чЛены&quot;   этой странной &quot;организации&quot; не выкидывают из своих рядов  откровенный балласт, пора ограничить ему доступ к кнопкам для голосования. А отсутствие на рабочем месте  - засчитывать как прогул, с соответственным лишением некоторой части зарплаты. Ибо там есть такие &quot;чЛены&quot;, что городят откровенный трэш. Взять хотя бы последние излияния некоего гурулева про мобилизацию. Такое и в трезвом виде сложно придумать, а &quot;чЛен&quot; госду..ы на весь мир лопочет всякую хрень. Этого странного енерала (да и его другана - соболева, тоже) давно пора на передовую отправить, да только не позавидуешь его потенциальным подчиненным.
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