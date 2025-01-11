Рыцари миннезанга от «Б» до «В»

Состязания миннезингеров в замках происходили именно так. Кадр из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте» (1967) «Миннезанг — «любовная песня» — обобщённое название искусства миннези́нгеров — «певцов любви», немецких и австрийских средневековых поэтов-музыкантов, преимущественно из рыцарского сословия.