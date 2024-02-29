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Закон, порядок, государство

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Штурмовые подразделения новороссийских десантников проходят подготовку в тыловом районе зоны проведения СВО

Штурмовые подразделения новороссийских десантников проходят подготовку в тыловом районе зоны проведения СВО

Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в парах и группах, как в светлое, так и в темное время суток, с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры.

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