Юрий Кот Украинские СМИ сообщают, что Зеленский продолжает формировать на Курском направлении ударный кулак, стягивая живую силу и значительное количество западной техники.
Сегодня перемога, завтра огромная... зрада
Комментарии
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Valentina Garmuviene
В чём виноваты дети ,старики ,мирные жители !?
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17 час.
Кошмар
Вообще то бомбить надо по цели, а не куда попало.
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14 час.
Ayrat Мухаметшин
Каждый народ достоин своих правителей.
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11 час.
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