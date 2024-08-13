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Сегодня перемога, завтра огромная... зрада

Сегодня перемога, завтра огромная... зрада

Юрий Кот   Украинские СМИ сообщают, что Зеленский продолжает формировать на Курском направлении ударный кулак, стягивая живую силу и значительное количество западной техники.

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
В чём виноваты дети ,старики ,мирные жители !?
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17 час.
Кошмар
Вообще то бомбить надо по цели, а не куда попало.
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14 час.
Ayrat Мухаметшин
Каждый народ достоин своих правителей.
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11 час.

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