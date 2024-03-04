Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс о войне на У

pretty Основатель частной военной компании Принс – о необходимости «отдать России что угодно» ВИДЕО Нужно заканчивать с этой войной, потому что Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство.
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