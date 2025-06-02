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Из бойкой народницы в сговорчивую марионетку: почему Надежду Кадышеву называют жертвой собственных мужчин

Из бойкой народницы в сговорчивую марионетку: почему Надежду Кадышеву называют жертвой собственных мужчин

Avia.pro - СМИ 1 июня советской и российской фолк-певице исполняется 66 лет. К сожалению, этот день рождения Надежда Кадышева вряд ли отметит в спокойной обстановке, ведь на кону честь ее семьи.

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Комментарии
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ИП
Ирина Петрова
Кто её одевает?Барби на пенсии..
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4 час.
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