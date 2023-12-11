Как сменить управляющую компанию и на что имеют право жители многоквартирного дома?

Узнали, как повлиять на управляющую компанию, если она плохо работает, можно ли ее сменить и как создать ТСЖ В 2023 году было немало конфликтов между жителями многоквартирных домов и управляющими компаниями.
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