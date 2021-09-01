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Китай запретил детям онлайн-игры. Нужно ли нам перенять такой опыт?

Китай запретил детям онлайн-игры. Нужно ли нам перенять такой опыт?

  Чем опасны онлайн-игры для детей и почему они принципиально отличаются от прочих видов досуга.

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Nina Roytvarf (Чёрная)
Неплохо бы . Только запретом ничего не достигнешь.
Сергей Сычев
Надо и у нас запретить и игры для взрослых тоже!!! НО только после того, как будут придуманы занятия для детей бесплатные!!!
Надежда Новопашина
Не "нужно", а жизненно необходимо. И чем скорее, тем лучше. И нечего болтать о том, что запретом ничего не добьёшься. У тех, кто уже стал игровым наркоманом - не добьёшься, а новых игроков просто не будет.

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