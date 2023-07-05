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Как БРИКС и ШОС бросают вызов американской гегемонии

Как БРИКС и ШОС бросают вызов американской гегемонии

Накануне Иран стал очередным, девятым по счету членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а вскоре его примеру должна последовать Белоруссия.

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Комментарии
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Галина Чужая
Пожуём - увидим ... сказали тигры.
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22 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если вывести все активы стран ШОС, БРИКС , СНГ  и России то англо-саксам пипец , не выживут и пощады запросят И не надо шкурку лохматить , что у них там полно резервов . Резервы России в США и Швейцарии их оголят до трусов и будут бегать как папуасы в банановых  листьях или в перьях страусиных . И ни в коем случае не берите у них инвестиций и запретите Набиуллиной отвозить какие -либо финансы в зарубежные организации ВООБЩЕ , пока не возвратят Долги , замороженные деньги , национальные ценности , христианские реликвии , репарации по восстановлению  Сирии , Новороссии , бывшей украины (надо объявить конкурс на названии будущей территории отвоёванной у них  как область или район , назначить своих руководителей ( лучше всего якутов ) , чтобы использовать остатки населения  в Якутии (богатейшем крае )   . Всех желающих выехать в Европу на ПМЖ в теплушках вывезти , территорию продезинфицировать , перепахать и забыть как страшный сон
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20 час.

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