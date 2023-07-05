Как БРИКС и ШОС бросают вызов американской гегемонии

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Если вывести все активы стран ШОС, БРИКС , СНГ и России то англо-саксам пипец , не выживут и пощады запросят И не надо шкурку лохматить , что у них там полно резервов . Резервы России в США и Швейцарии их оголят до трусов и будут бегать как папуасы в банановых листьях или в перьях страусиных . И ни в коем случае не берите у них инвестиций и запретите Набиуллиной отвозить какие -либо финансы в зарубежные организации ВООБЩЕ , пока не возвратят Долги , замороженные деньги , национальные ценности , христианские реликвии , репарации по восстановлению Сирии , Новороссии , бывшей украины (надо объявить конкурс на названии будущей территории отвоёванной у них как область или район , назначить своих руководителей ( лучше всего якутов ) , чтобы использовать остатки населения в Якутии (богатейшем крае ) . Всех желающих выехать в Европу на ПМЖ в теплушках вывезти , территорию продезинфицировать , перепахать и забыть как страшный сон