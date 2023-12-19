Путин: подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Но и богатых очень много, отметил президент Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.
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