День России во Владивостоке завершился концертом и праздничным салютом

Концерт ко Дню России на центральной площади Владивостока в этот раз вышел двухактным. Вначале зрителей было не много – кто-то прятался от дождя под зонтиками и плащами, а кто-то, напротив, резвился в фонтане.
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