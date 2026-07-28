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SPLETNIK

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Девушки Павла Дурова и Тимати, Надежда Стрелец, Наталья Рудова показали свои детские фото

Девушки Павла Дурова и Тимати, Надежда Стрелец, Наталья Рудова показали свои детские фото

Девушки Павла Дурова и Тимати Валентина Иванова и Юлия Вавилова, а также Надежда Стрелец и Наталья Рудова присоединились к популярному в инстаграме* тренду Mini you / You now ("Маленький ты / Ты сейчас"), в котором обычные пользователи и знаменитости создают коллажи, публикуя рядом два своих снимка — из детства или юности и сделанный недавно.

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