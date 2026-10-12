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Синоптик спрогнозировал вторую серию бархатного сезона на юге России

Синоптик спрогнозировал вторую серию бархатного сезона на юге России

На черноморском побережье, судя по прогнозам, наступит вторая серия бархатного сезона .

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