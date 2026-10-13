В Суздальском кремле открылась публичная библиотека искусств

В музейном комплексе Суздальского кремля открылась публичная библиотека искусств, основанная на личном собрании одного из крупнейших российских искусствоведов Дмитрия Сарабьянова.
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