6 альбомов, которые вам нужно услышать на этой неделе

В эпоху потокового вещания слушать новую музыку никогда не было так просто, но с учетом того, что каждый день в Spotify добавляется более 60 000 новых песен, также никогда не было так сложно понять, что включить.
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