📹⚡️За последние полтора часа над Ростовской областью перехвачены 9 или более стратегических крылатых ракет FP-5 Flamingo, а возможно и нескольких опытно-боевых прототипов оперативно-тактических БР FP-9.
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📹⚡️За последние полтора часа над Ростовской областью перехвачены 9 или более стратегических крылатых ракет FP-5 Flamingo, а возможно и нескольких опытно-боевых прототипов оперативно-тактических БР FP-9.