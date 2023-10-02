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Ферстаппен – лучший в истории по версии Экклстоуна, интерес к «Ф-1» рухнул, 10 азартных ливрей «Ред Булл» и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

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