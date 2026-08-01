Мигранта задержали в Петербурге из-за видео с атакой БПЛА на склад «Вайлдберриз». 🔹Мужчина - 1995 года рождения.
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Мигранта задержали в Петербурге из-за видео с атакой БПЛА на склад «Вайлдберриз». 🔹Мужчина - 1995 года рождения.