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Мойка78.ру Новости СПб

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Мигранта задержали в Петербурге из-за видео с атакой БПЛА на склад «Вайлдберриз». 🔹Мужчина - 1995 года рождения.

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