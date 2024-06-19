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Елизавета Туктамышева: «На сборах в Кисловодске хочу понять для себя, могу ли связать дальнейшую жизнь с тренерством»

– Ты сказала про работу. Что сейчас твоя работа? Кем ты хочешь стать, Лиза? – Надо посмотреть, что я писала в анкете в первом или четвертом классе, может, там отгадка будет, ха-ха.

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