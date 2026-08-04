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В Казахстане предложили ввести платные электронные разрешения на въезд для иностранцев: проект поправок

Проект поправок о платных электронных разрешениях на въезд Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект поправок, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства будут обязаны оформлять платные электронные разрешения для въезда в страну.

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