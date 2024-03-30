Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    При всём моём уважении, Вы простите о чём господин Слуцкий?! О каких переговорах Вы собираетесь толковать с ТЕРРОРИСТ...Слуцкий: перегово...
  • Лидия Санникова
    Украинец, как и россиянин, не национальность, а принадлежность к территории, российской. Которую большевики, в 1922 г...Вассерман: Михаил...
  • Наталья
    мигрантов к Вагнерам нужно отправить. Те их быстро научат.Петербургские суд...

Полиция отлавливает нелегальных мигрантов в Петербурге

Полиция отлавливает нелегальных мигрантов в Петербурге

В ходе мониторинга сотрудниками Отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга был выявлен адрес, который использовался для массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх