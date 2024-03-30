Полиция отлавливает нелегальных мигрантов в Петербурге

В ходе мониторинга сотрудниками Отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга был выявлен адрес, который использовался для массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан.
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