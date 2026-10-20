Когда парки и скверы покрываются живописным осенним ковром, сезон фотосессии с золотой листвой стартует! Бонусы к фото Но купаться в листьях, подбрасывать их над головой ради эффектных кадров, оказывается, небезопасно для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Кардиолог назвал ...
- 26 коров без биро...
- Аксёнов поблагода...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым