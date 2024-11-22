Все готово к старту продаж Haval M6 российской сборки — на машину выдано ОТТС

Haval M6 — один из самых популярных кроссоверов марки в России. А теперь у него будет еще и постоянная российская прописка: как сообщает «Автопоток», на Haval M6 отечественного производства выдано Одобрение типа транспортного средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии