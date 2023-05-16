Daily Storm

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«Боги решили, что спасать планету будут народы России»: ангарский шаман рассказал, сколько еще лет может продлиться СВО

«Боги решили, что спасать планету будут народы России»: ангарский шаман рассказал, сколько еще лет может продлиться СВО

Что такое ментально-астральная война? Стоит ли бояться беспилотников? И встречаются ли на передовой настоящие ясновидящие?Глава ангарской организации «Вечно синее небо» шаман Артур Цыбиков предсказал, стоит ли опасаться агрессии со стороны НАТО.

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