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Баллистика из Северной Кореи напугала весь мир, кроме России: что такого в ракетах из КНДР?

Баллистика из Северной Кореи напугала весь мир, кроме России: что такого в ракетах из КНДР?

Точность ракет, которые КНДР якобы поставляет России, достигла 50–100 метров от заданной цели. Это свидетельствует о том, что Северная Корея «успешно эксплуатирует боевые условия для тестирования своих ракетных технологий».

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