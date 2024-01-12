«Ограбление Казино»: Гангста стайл

Хрестоматийный криминальный триллер про внутренние разборки мафии Отмотавший срок неудачник Фрэнки (Скут Макнейри) и лоснящийся от пота наркоман Рассел (Бен Мендельсон) грабят подпольное казино Марка Траттмана (Рей Лиотта) по наводке владельца химчистки Джонни Амато (Винсент Куратола).
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