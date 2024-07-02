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Женщина умерла из-за застрявшей «скорой» в Пермском крае

Женщина умерла из-за застрявшей «скорой» в Пермском крае

Автомобиль застрял в бревенчатом мосту.В Карагайском районе  женщина скончалась из-за того, что «скорая помощь» не смогла добраться до нее вовремя.

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