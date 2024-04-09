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Закон и Порядок

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  • Аудрюс
    Отчего люди хотят сравнять с землей отдельные регионы страны 404? Все прекрасно понимают, что ни каких ВСУ не существ...За Белгород стоил...
  • Галина Скрипник
    )) Замечание было сделано по существу. Хотя, конечно, в хамской форме. Можно было бы и более доброжелательно объяснит...За Белгород стоил...
  • Константин Ермаков
    Сравнять здание или квартал с землей не проблема. Останутся последователи идеологии. ВОВ закончилась а всяких лесных ...За Белгород стоил...

Сотрудники Института Пушкина задержаны за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка

Сотрудники Института Пушкина задержаны за продажу мигрантам сертификатов о знании русского языка

В Москве возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче подложных языковых сертификатов.

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