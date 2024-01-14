"Прайм": инфляция в 7-8% снизила покупательную способность россиян

Традиционные новогодние распродажи в 2024 году оказались менее масштабными, чем обычно, вызвав недовольство среди покупателей из-за ограниченных размеров скидок, которые охватывали лишь отдельные товарные категории.
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