Во время конкурса красоты женщины с инвалидностью покорят Эльбрус

В августе в Нальчике пройдет финал конкурса красоты и таланта «Покорители вершин» Жительница Карелии Варвара Павлова вышла в финал конкурса красоты и таланта «Покорители вершин» для женщин и девушек в инвалидных колясках.
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