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Славянская доктрина

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Паутина переговоров и челнок Виктор Орбан

Паутина переговоров и челнок Виктор Орбан

Исторические напёрстки Паутина переговоров и челнок Виктор Орбан Популярный анекдот о Генри Киссинджере и «челночной дипломатии» знают более чем все.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Браво автору! сейчас главное - лишь бы Верховный не поддался на уговоры любых миротворцев, по определению преждевременных до решительного разгрома ВСУ и их нанимателей! Впрочем, он как кавалер виртуального ордена &quot;Нас опять обманули&quot; должен и сам понимать, что потерпев на дипломатическом фронте целый ряд стратегических поражений, России следует на любых переговорах предъявлять аргументы в виде военных побед прежде всего!
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