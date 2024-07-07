Паутина переговоров и челнок Виктор Орбан

Михаил Фадеев

Браво автору! сейчас главное - лишь бы Верховный не поддался на уговоры любых миротворцев, по определению преждевременных до решительного разгрома ВСУ и их нанимателей! Впрочем, он как кавалер виртуального ордена "Нас опять обманули" должен и сам понимать, что потерпев на дипломатическом фронте целый ряд стратегических поражений, России следует на любых переговорах предъявлять аргументы в виде военных побед прежде всего!