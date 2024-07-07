Исторические напёрстки Паутина переговоров и челнок Виктор Орбан Популярный анекдот о Генри Киссинджере и «челночной дипломатии» знают более чем все.
Паутина переговоров и челнок Виктор Орбан
Комментарии
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Михаил Фадеев
Браво автору! сейчас главное - лишь бы Верховный не поддался на уговоры любых миротворцев, по определению преждевременных до решительного разгрома ВСУ и их нанимателей! Впрочем, он как кавалер виртуального ордена "Нас опять обманули" должен и сам понимать, что потерпев на дипломатическом фронте целый ряд стратегических поражений, России следует на любых переговорах предъявлять аргументы в виде военных побед прежде всего!
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