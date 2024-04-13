За сутки в Оренбурге подтопило еще 800 домов и 1 800 участков

За прошедшие сутки в Оренбурге оказались подтоплены еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков. Об этом сообщил журналистам директор муниципального диспетчерского центра Александр Сиса, передает ТАСС.
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