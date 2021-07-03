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Почему Путин решил не топить Дефендер. Ведь он сказал, что это все-равно не привело бы к войне

Почему Путин решил не топить Дефендер. Ведь он сказал, что это все-равно не привело бы к войне

Шёпот Кремля На прямой линии Путину задали вопрос про британский эсминец. Будь он потоплен нашими военными, привело бы это к Третьей мировой войне? На что президент уверенно ответил, что войны из-за этого эсминца в любом случае не состоялось.

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Alex Imen
Нажал по ошибке не на ту графу. Автор фантазирует насчёт спасения Джонсона, отношения с ним вряд ли улучшатся. Если бы потопили эсминец, нас бы тоже начали топить по фальшивым поводам. Это очевидно. Надо набросать нам мин, пусть топят себя сами. Предупредить конечно, чтоб не лезли. Это было бы эффективно. Посмотрим, что они выкинут на учениях.
Сергей 166
Плодотворной, что бы наших олигархов и их детишек без счетов и недвижимости в Англии не оставили. Не более того.
Оzzи О О
По хохлам стрелять более безопасно
Валерий Мостовых
Я тоже считаю что боятся что заблокируют счета по этому они и закон не приняли который обязывал уволится депутатов и министров у которых есть недвижимость и родственники за границей
ГусЕна
Огласите список пжл.
Виктор маслов
Дружки олигархи Путина сами его удавили бы.Да и его бабло не в российской сберкассе лежит.
Леонид Алексеев
Но начали бы всё-таки с тебя,придурка!
Константин Заболотный
Не знаю точно где вы храните своё бабло,но то что могзи ваши храняться явно не в вашей черепушке прослеживается явственно....Американцы ,пугая Лукашенко. ещё лет 10 назад обявили всему миру,что они найдут его зарубежные кубышки и конфискуют. Не подскажите,Витя,нашли??? Но вы то уже точно знаете где Путин хранит свои "несметные сокровища"??? Не будь жлобом,поделись инфой где...
Виктор маслов
Костик,а ты и правда думаешь,что Путин ниший и зарплату заворачивает в партянку и прячет под подушку?Тогда я тебя поздравляю,так и есть,ты угадал.
Константин Заболотный
Ну,во первых не в пАртянку,а в пОртянку-это раз!.Во вторых,Витя-не суди всех по себе; и в третьих по твоему образу мышления у тебя,Витя,проблема с маслом в голове.Хотя,возможно немножко масла и наличиствует,но с мозгами-крах полнейший!!!
Walery
Мало ли ты о чем думаешь, но нам то это зачем знать? Зачем свою черепушку тут афишируешь? Тебе Костя ответил... но ты упираешься - хочешь форум в перебранку превратить, ты как ГусЫня! Из одной команды, что ли?
Владимир Eвтушенко
все они из одной помойки.
Виктор маслов
Мне вас ,продурков и не жаль совсем.Чем активнее вас трахают,тем громче вы визжите.Продолжайте,помойные рожи,продолжайте.Ты то куда,хохол, впягаешься?
Walery
В принципе нарушителей границы следует задерживать. Плюс Путина в том, что сегодня мы россияне свободно рассуждаем - топить не топить эсминцы! Сегодня Россия в военном плане не уступает никому в Мире и сделал ее такой именно В. В. Путин! Признайтесь - хорошо жить в стране которая врагов не боится!
Ночной кошмар
Чтобы задержать эсминец, его нужно повредить, или ходовую, или рубку управления. А это довольно сложно сделать, не потопив сам корабль. Гораздо проще эсминец утопить. И ещё моральный эффект. Заставить корабль изменить курс и выпроводить из своих вод, это выставить его трусом. Потому-то британское правительство и утверждает, что никаких предупредительных выстрелов не было. Типа эсминец сам отвернул. Хотя командир эсминца уже признался, что предупредительные выстрелы были.
Игорь Кузнецов
Именно так. Всё было выполнено в соответствии с международными договорённостями - они же не ответили по радио на три предупреждения, тогда стрельба по курсу и потом - вызов авиаподдержки с бомбами по курсу. Куда уж яснее.
Walery
Нарушителя границы задерживают! Задержал - получи отпуск 10 суток без дороги. Топить и сам факт применения оружия - крайний случай. Только если не подчинится. Слова типа "пожалуйста" звучали для запада полагаю в последний раз. Можно по курсу всплыть подводной лодке. Англичане не самоубийцы. И вообще следует иметь все варианты противодействий. Эти все любители острых ощущений еще долго будут проверять Крым на прочность и силу русского духа. Кстати я и сегодня считаю правильными действия ПВО СССР по уничтожению разведчика в лице корейского боинга.
Леонид Попивняк
Каждый мыслит с позиции обывателя воображая себя экспертом во внешней политике как и каждый таксист.....всё намного сложнее......ВВП не раз доказывал что он не пустобрёх....все слова выверены и максимально доходчивы для массовых слоёв населения как отечественного....так и забугорного........мы тут можем хоть глотки словесно друг другу перегрызть.....а караван идёт.....и Северный морской путь-Наш.....и Русское море-Наше.....и нехер лезть кого не звали......
Walery
Обывателю не воспрещается обмозговать на своем уровне действия Правительства. Есть действия которые полностью поддержаны и есть которым противятся. За действия по нарушителю границы эсминцу - в основном патриоты высказались, по пенсионной реформе обыватели - возжелавшие путешествовать на старости лет, против прививок - придурки и враги государства, которых оказывается в стране хоть пруд пруди. Тут на форуме попадаются и любители пустого трепа ни о чем - типа известной ГусЫни и К. Эти тихо подрабатывают имея задание забалтывать темы и провоцировать участников своими оскорблениями. При этом они тут по единой схеме выделываются - тупыми и бессмысленными репликами на основе ненормативной лексики...
Владимир Eвтушенко
ВМ Виктор масловМне вас ,продурков и не жаль совсем.Чем активнее вас трахают,тем громче вы визжите.Продолжайте,помойные рожи,продолжайте.Ты--то куда, шавка США, впрягаешься?
вячеслав рюмин
Как всегда сдрейфил и выставил всю страну идиотами, боящимися своей тени и позволяющей всяким недобиткам на протяжении многих лет гнобить страну-за державу обидно.
Игорь Кузнецов
Важно читать: "... если с Эрдоганом несмотря на все сложности и разногласия, мы строим выгодные для РФ проекты, то и с Джонсоном можем что-то построить". Это понимают и в США. Всегда идёт "проверка на мускулы", потом - некие договорённости.

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