Премьер Госсовета КНР примет участие в церемонии закрытия 9-х зимних Азиатских игр

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в церемонии закрытия 9-х зимних Азиатских игр в городе Харбин провинции Хэйлунцзян в пятницу, сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
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