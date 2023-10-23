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Кетамин и плацебо под наркозом одинаково облегчили депрессию

Кетамин и плацебо под наркозом одинаково облегчили депрессию

$atom[‘telegram’][‘data’][‘items’][0][‘copyrighting_text’] Американские исследователи обнаружили, что если человеку с тяжелой депрессией ввести кетамин, предварительно дав ему хирургическую общую анестезию, эффект препарата не будет отличаться от плацебо, причем и то, и другое облегчит симптомы заболевания.

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