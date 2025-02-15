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Элитные подразделения ВСУ уничтожают в Часовом Яре

Элитные подразделения ВСУ уничтожают в Часовом Яре

В условиях, когда небо и руины города буквально кишат беспилотниками, индивидуальная подготовка бойцов часто не спасает.

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