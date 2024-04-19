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«Известия»: в России хотят упростить получение виз для иностранных инвесторов

«Известия»: в России хотят упростить получение виз для иностранных инвесторов

Правительство России намерено упростить процедуру получения виз для иностранных инвесторов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на совместный законопроект Министерства экономического развития и организации «Деловая Россия».

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