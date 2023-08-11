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Кейн перейдет в «Баварию» за 100+20 млн евро. Контракт – на 4 года

Кейн перейдет в «Баварию» за 100+20 млн евро. Контракт – на 4 года

По данным Фабрицио Романо, сделка закрыта, форвард сборной Англии перейдет в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100 млн евро, еще 20 млн предусмотрено в качестве бонуса.

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