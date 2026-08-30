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Газета.ру

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"Спартак" и "Оренбург" сыграли вничью в шестом туре чемпионата России

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:1.

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